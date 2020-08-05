На Обуховской Обороны после ДТП госпитализировали пешехода в тяжелом состоянии

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, водитель мог его не заметить.

На проспекте Обуховской обороны сегодня, 5 августа, в шесть часов вечера произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу. Наезд совершил молодой водитель на «Хендай» вне зоны пешеходного перехода. Мужчина, видимо, пытался перебежать дорогу и остался не замечен автомобилистом. На место прибыли медики, которые госпитализировали пешехода в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД столкнулись три авто: один пассажир получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.