На КАД столкнулись три авто: один пассажир получил тяжелые травмы

Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Сегодня, 5 августа, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на 62-м внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. Все случилось в 15:28 – на участке дороги столкнулись три машины: «ГАЗель», «Шкода Рапид» и «Сканиа» с полуприцепом. В результате травмы получил один из пассажиров. На место прибыли врачи, которые оценили его состояние как тяжелое. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

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