На Энгельса LADA врезалась в дерево после ДТП с Uber

На Энгельса LADA врезалась в дерево после ДТП с Uber
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Северной столицы произошло ДТП с участием такси. Одна из машин после лобового столкновения вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Авария случилась возле дома №71 на проспекте Энгельса. Фотографии с места дорожного инцидента очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не поделили такси Uber и отечественное авто LADA Largus. По словам свидетелей случившегося, второй автомобиль вылетел с трассы и влетел в дерево, вторая машина остановилась посреди проезжей части.

О пострадавших в результате аварии информации нет, причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском проспекте столкнувшиеся легковушки образовали затор. По предположениям очевидцев, один из автомобилистов забыл о соблюдении дистанции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог предупредила россиян об «опасности» огурцов
В России за сутки потушили 48 лесных пожаров
В России вступил в силу новый нацстандарт на автономера
У Риты Дакоты диагностировали коронавирус
На Энгельса LADA врезалась в дерево после ДТП с Uber
В Мали самолет с россиянами совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
В мире за сутки выявили более 257 тысяч инфицированных Covid-19
В Петербурге прооперировали кота, который съел медицинскую маску