На Энгельса LADA врезалась в дерево после ДТП с Uber

В Выборгском районе Северной столицы произошло ДТП с участием такси. Одна из машин после лобового столкновения вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Авария случилась возле дома №71 на проспекте Энгельса. Фотографии с места дорожного инцидента очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не поделили такси Uber и отечественное авто LADA Largus. По словам свидетелей случившегося, второй автомобиль вылетел с трассы и влетел в дерево, вторая машина остановилась посреди проезжей части.

О пострадавших в результате аварии информации нет, причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском проспекте столкнувшиеся легковушки образовали затор. По предположениям очевидцев, один из автомобилистов забыл о соблюдении дистанции.