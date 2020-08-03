На Приморском проспекте столкнувшиеся легковушки образовали затор

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей. Дорогу не смогли поделить две легковушки.

Авария случилась в понедельник, 3 августа, возле дома №32 по Приморскому проспекту. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что водители легковых авто не смогли разъехаться в среднем ряду. По предположениям очевидцев, один из автомобилистов забыл о соблюдении дистанции. На месте аварии собралась пробка.

Информация о возможных пострадавших не приводится. Обстоятельства столкновения выясняются.

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