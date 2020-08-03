В Петро-Славянке 12-летний подросток без шлема сел на мотоцикл и влетел в иномарку

Подросток на мотоцикл попал в ДТП. Фото: Pixabay

Подросток на мотоцикл попал в ДТП. Фото: Pixabay

В Колпинском районе Петербурга выясняют обстоятельства ДТП с подростком. Мальчик сел на мотоцикл и влетел в легковой автомобиль.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла в Петро-Славянке. Мальчик 12 лет сел без шлема на мотоцикл «Восход», выехал на перекресток и врезался в Citroen.

В результате мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала подробности о смертельной аварии на трассе «Скандинавия». В выходные в ДТП там попала целая семья. В результате погибла 14-летняя девочка. Трое ее сестер и мать получили травмы средней степени тяжести. За рулем находился их отец. По факту возбуждено уголовное дело.