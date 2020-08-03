Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на «Скандинавии» детей

Gazeta.spb.ru выяснила, в каком состоянии находятся дети, пострадавшие в смертельной аварии на трассе «Скандинавия». В ДТП попала многодетная семья.

Трагедия произошла в субботу, 1 августа. По предварительным данным, Kia пыталась обогнать большегруз, что спровоцировало ДТП.

Как выяснилось, водитель Kia был направлен на амбулаторное лечение. Его 14-летняя пассажирка была пристегнута ремнем безопасности, но это ее не спасло – девочка умерла еще до приезда скорой помощи.

Девятилетняя девочка, которая находилась на заднем сидении, получила травму живота. Ее восьмилетняя сестра была госпитализирована с такой же травмой. Их трехлетняя сестренка также попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В больнице с девочками находится их мать, которая также пострадала в результате аварии. Уточняется, что она находилась на пассажирском месте третьего ряда.

Отметим, что по факту аварии возбуждено уголовное дело.