Российских автомобилистов ждут изменения осенью

Этой осенью автомобилистов в России ждут некоторые изменения. Среди прочего, будут пересмотрены тарифы ОСАГО и вернется процедура техосмотра.

Как сообщает Autonews, новые правила расчета стоимости ОСАГО вводятся с конца августа. Минимальная стоимость будет составлять 2471 рубль, а максимальная — 5436 рублей. Для водителей также будет доступен индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на основе наличия грубых нарушений ПДД, типа и возраста автомобиля, семейного положения автомобилиста.

С 30 сентября возобновляется процедура техосмотра, которая была приостановлена из-за коронавирусной пандемии. С этого момента для оформления полиса ОСАГО потребуется новая диагностическая карта. Также с осени водителям придется доказывать прохождение техосмотра, предоставляя фото въезда и выезда в пункт ТО.

Из-за сдвига сезона отпусков действие летних тарифов на платных трассах продлили до 31 октября.

Кроме того, изменения затронут основные документы — ПТС и СТС. С осени в них будут заноситься дополнительные данные — например, о мощности двигателя и сроке госрегистрации, если машина поставлена на учен ограниченный срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кравцов рассказал, что изменится в школах с 1 сентября.