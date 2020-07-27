Кравцов рассказал, что изменится в школах с 1 сентября

В учреждениях будут соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить вспышек коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 1». Он заявил, что школы собираются открывать 1 сентября, так что традиционные занятия будут. Для того, чтобы учебный процесс был безопасным, в зданиях проведут дезинфекцию. Также на протяжении первых двух недель во всех российских школах будут присутствовать врачи.

«Будет проведена дезинфекция школ, будут использованы определённые средства защиты, термометрии на входе в школах»,

— объяснил Кравцов.

Он добавил, что все нововведения не должны повлиять на получение качественных знаний.

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