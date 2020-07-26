Школьник из Костромы стал четвертым в истории, кто набрал 400 баллов по ЕГЭ

Появились первые результаты ЕГЭ. Фото: Рixabay
Парень стал четвертым в России, кто набрал такой балл. Фото: Рixabay

Парень сдавал экзамены по математике, информатике, русскому языке и физике.

Об этом стало известно сегодня, 26 июля. Обо всем сообщает Kostroma.Today. Ученик школы №30 города Костромы является четвертым в истории, кому удалось получить 400 баллов по ЕГЭ, а также первым в своем регионе, кто справился с экзаменом настолько хорошо. Дмитрий сдавал четыре предмета и набрал максимальное количество баллов по математике, информатике, русскому языке и физике. Теперь перед ним открыты двери любого вуза страны, но пока неизвестно, куда школьник собирается поступать.

Напоминаем, что основной период ЕГЭ завершился 25 июля. Выпускникам осталось дождаться результаты экзаменов по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два выпускника из Петербурга сдали ЕГЭ на 300 баллов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
егэ Кострома школа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жирков может остаться в «Зените» еще на один сезон
Интернет-омбудсмен прогнозирует рост цен на доступ к Сети
На Светлановском в ДТП пострадал мотоциклист
Коронавирус перенес 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Петербуржцы увидели салют в честь Дня ВМФ
Семак ответил на предложение поделиться Кубком России с «Сочи»
Школьник из Костромы стал четвертым в истории, кто набрал 400 баллов по ЕГЭ
Футболисты «Зенита» ушли в отпуск