Школьник из Костромы стал четвертым в истории, кто набрал 400 баллов по ЕГЭ

Парень стал четвертым в России, кто набрал такой балл. Фото: Рixabay

Парень стал четвертым в России, кто набрал такой балл. Фото: Рixabay

Парень сдавал экзамены по математике, информатике, русскому языке и физике.

Об этом стало известно сегодня, 26 июля. Обо всем сообщает Kostroma.Today. Ученик школы №30 города Костромы является четвертым в истории, кому удалось получить 400 баллов по ЕГЭ, а также первым в своем регионе, кто справился с экзаменом настолько хорошо. Дмитрий сдавал четыре предмета и набрал максимальное количество баллов по математике, информатике, русскому языке и физике. Теперь перед ним открыты двери любого вуза страны, но пока неизвестно, куда школьник собирается поступать.

Напоминаем, что основной период ЕГЭ завершился 25 июля. Выпускникам осталось дождаться результаты экзаменов по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два выпускника из Петербурга сдали ЕГЭ на 300 баллов.