Два выпускника из Петербурга сдали ЕГЭ на 300 баллов

Два мальчика набрали 300 баллов на ЕГЭ. Фото: комитет по образованию Петербурга

Два мальчика набрали 300 баллов на ЕГЭ. Фото: комитет по образованию Петербурга

В Петербурге подвели итоги основного периода ЕГЭ. Максимальный балл набрали два выпускника.

ЕГЭ на 300 баллов сдали выпускники Губернаторского физико-математического лицея № 30 и Президентского физико-математического лицея № 239. Оба мальчика получили 100 баллов на экзаменах по физике, математике и информатике, сообщает комитет по образованию.

«Честно говоря, я ожидал таких результатов и очень на них надеялся. Результат по информатике подтвердил мое «преимущественное право» для поступления в вуз, да еще и с каким запасом!», — отметил один из мальчиков Кирилл Кондратюк.

Максимальный балл на ЕГЭ по истории получили 96 человек, на ЕГЭ по физике — 20.

200 баллов за два предмета в Петербурге получили 34 выпускника. 100 баллов набрали 573 человек.

Основной период ЕГЭ завершился 25 июля. Выпускникам осталось дождаться результаты экзаменов по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о результатах сдачи ЕГЭ по истории и физике.