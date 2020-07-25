В Рособрнадзоре рассказали, как выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике

В Рособрнадзоре рассказали, как выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике
Пункт сдачи ЕГЭ в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Ухудшений в качестве выполнения работ по сравнению с прошлым годом, зафиксировано не было.

Больше порадовали результаты итогового испытания по истории. Предмет стали сдавать намного лучше. Если сравнивать полученные данные с 2019 годом, то средний тестовый балл вырос на 1,5 балла и достиг 56,4. Выросло и количество участников, получивших высокие баллы (от 81 до 100) — на 4,5%. На высший балл сдать историю получилось у 614 выпускников. Всего историю сдали 102 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Что касается физики, то средний тестовый балл особо не изменился и показал значение в 54,5. Высокие результаты зафиксированы в 8,5% работ, аналогично оставшись на прежних значениях. Получить 100 баллов смогли 302 участника. В общей сложности, физику в 2020 году вызвались сдавать 139,5 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге два предмета по ЕГЭ на 200 баллов сдали уже 17 выпускников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
егэ история Рособрнадзор физика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петроградском районе произошло обрушение фасада одного из домов
Каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста в Калининском районе
В результате падения самолета на жилой дом в Германии погибли три человека
В Рособрнадзоре рассказали, как выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике
Воскресенье в Ленобласти будет дождливым
Скончался один из основателей рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин
Полиции Петербурга удалось предотвратить массовую драку армян и азербайджанцев
Ловрен пройдет медосмотр в Лондоне перед переходом в «Зенит»