В Петербурге два предмета по ЕГЭ на 200 баллов сдали уже 17 выпускников

Будущие абитуриенты ВУЗов продолжают успешно преодолевать итоговые испытания.
Стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике. Выполнить все задания на очередном экзамене еще один раз смогли 6 выпускников. Это ребята из Президентского физико-математического лицея №239, Губернаторского физико-математического лицея №20 и лицея №369 Красносельского района. В общей сложности, набрать 200 баллов за два предмета получилось у 17 участников ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию.
Общее же количество выпускников, которые смогли достигнуть высшего результата в 100 баллов достигло 457 человек.
Сегодня, 23 июля, официально закончена основная волна сдачи ЕГЭ — участники сдавали устную часть экзаменов по иностранным языкам.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ЕГЭ по русскому языку сдали на 100 баллов 279 выпускников.