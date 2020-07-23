В Петербурге два предмета по ЕГЭ на 200 баллов сдали уже 17 выпускников

В Петербурге два предмета по ЕГЭ на 200 баллов сдали уже 17 выпускников
Пункт сдачи ЕГЭ в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Будущие абитуриенты ВУЗов продолжают успешно преодолевать итоговые испытания.

Стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике. Выполнить все задания на очередном экзамене еще один раз смогли 6 выпускников. Это ребята из Президентского физико-математического лицея №239, Губернаторского физико-математического лицея №20 и лицея №369 Красносельского района. В общей сложности, набрать 200 баллов за два предмета получилось у 17 участников ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

Общее же количество выпускников, которые смогли достигнуть высшего результата в 100 баллов достигло 457 человек.

Сегодня, 23 июля, официально закончена основная волна сдачи ЕГЭ — участники сдавали устную часть экзаменов по иностранным языкам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ЕГЭ по русскому языку сдали на 100 баллов 279 выпускников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
двухсстобалльники егэ результаты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге вновь откроет двери для посетителей Музей железных дорог
В пятницу в Петербурге пройдут дожди
В Петербурге сотрудники МЧС спасли мужчину от падения с высоты
В Петербурге два предмета по ЕГЭ на 200 баллов сдали уже 17 выпускников
Путин провел телефонные переговоры с Трампом
В Петербурге к осени благоустроят 12 общественных пространств и 208 дворов
В Гидрометцентре сообщили о приходе аномальной жары в ряде регионов РФ
Власти Петербурга рассказали о планах введения платного въезда в центр