В Петербурге ЕГЭ по русскому языку сдали на 100 баллов 279 выпускников

Итоги самого массового экзамена, проводившегося в этом году в течение двух дней, стали известны сегодня, 22 июля.

Результаты оказались очень радостными, несмотря на то, что школьникам в нынешнем учебном году пришлось нелегко из-за вынужденного перевода на удаленное обучение. Свои сто баллов получили 279 будущих абитуриентов ВУЗов. Этот показатель на 40% выше прошлогоднего результата.

Помимо этого, стало известно и количество ребят, получивших 200 баллов за 2 предмета — 11. В комитете по образованию отметили, что в основном большие успехи были продемонстрированы учениками обычных школ, не имеющих серьезных статусов гимназий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего «стобалльников» выявлено в школах Приморского, Выборгского, Калининского, Невского и Московского районов.

Напомним, в этом году ЕГЭ проводится в измененном формате. Сроки экзаменов несколько раз переносились из-за пандемии. Участников рассаживают с соблюдением социальной дистанции, а в помещениях школ соблюдают все меры предосторожности. Из-за этого итоговое испытание по русскому было разбито на два дня, так как его сдает большое количество участников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 15 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл.