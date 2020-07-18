В Ленобласти 15 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл

По всей вероятности, трудности, возникшие с переходом на дистанционное обучение, не повлияли на качество подготовки к экзаменам у будущих студентов вузов.
Накануне стали известны результаты первого этапа сдачи единых государственных экзаменов в Ленобласти, которые состоялись 3 июля. Среди 6,1 тысячи участников нашлись 15 выпускников, которые смогли получить максимальные 100 баллов. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградской области.
Выполнить все задания на отлично удалось восьми участникам, сдавшим литературу. Еще пять выпускников получили высший балл по информатике. Остальные двое будущих абитуриентов высших учебных заведений успешно справились с географией.
Напомним, в этом году ЕГЭ в России проводится в более поздние даты. Всему виной эпидемия коронавирусной инфекции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рособрнадзор опроверг жалобы на слишком сложный ЕГЭ по химии.