В Ленобласти 15 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл

В Ленинградской области насчитывается порядка 5,5 тысяч выпускников. Ожидается, что большинство из них будут сдавать ЕГЭ. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области насчитывается порядка 5,5 тысяч выпускников. Ожидается, что большинство из них будут сдавать ЕГЭ. Фото: pixabay.com

По всей вероятности, трудности, возникшие с переходом на дистанционное обучение, не повлияли на качество подготовки к экзаменам у будущих студентов вузов.

Накануне стали известны результаты первого этапа сдачи единых государственных экзаменов в Ленобласти, которые состоялись 3 июля. Среди 6,1 тысячи участников нашлись 15 выпускников, которые смогли получить максимальные 100 баллов. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградской области.

Выполнить все задания на отлично удалось восьми участникам, сдавшим литературу. Еще пять выпускников получили высший балл по информатике. Остальные двое будущих абитуриентов высших учебных заведений успешно справились с географией.

Напомним, в этом году ЕГЭ в России проводится в более поздние даты. Всему виной эпидемия коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рособрнадзор опроверг жалобы на слишком сложный ЕГЭ по химии.