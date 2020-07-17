Рособнадзор опроверг жалобы на слишком сложный ЕГЭ по химии

Рособнадзор опроверг жалобы на слишком сложный ЕГЭ по химии
Учителя и родители уверены, детям дали слишком сложные задания. Фото: pixabay

Рособрнадзор опроверг жалобы россиян на слишком сложные задания в ЕГЭ по химии.

В Сети появилось несколько петиций с требованиями признать недействительным ЕГЭ по указанному предмету. Учителя и родители уверены, детям дали слишком сложные задания. К подписанию присоединились и сами выпускники. В Рособрнадзоре ответили, что предоставляемые вопросы не выходят за рамки школьной программы.

Как сообщает ТАСС, со всеми заданиями школьники могли ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений.

В ведомстве также отметили, что результаты Единого государственного экзамена имеет смысл обсуждать после того, как они появятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Рособрнадзоре рассказали об атаке хакеров на сайт с результатами ЕГЭ. Активность фиксировалась с международных IP-адресов.

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