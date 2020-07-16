В Рособрнадзоре рассказали об атаке хакеров на сайт с результатами ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали об атаке хакеров на сайт с результатами ЕГЭ
Пункт сдачи ЕГЭ в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Злоумышленники не смогли успешно завершить свои вредоносные действия — атака была отражена.

Киберпреступники решили позариться на сайт, на котором публикуются результаты единых государственных экзаменов — check.ege.edu.ru. Однако, удалось не только прекратить вредное воздействие, но и сохранить работоспособность сервиса. Никаких проблем с доступом не возникло. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Стоит отметить, что на период хакерской атаки, первые появившиеся результаты экзаменов на сайт выгружены пока не были.

Уточняется, что атака была достаточно мощной, что говорит о тщательности ее планирования. Активность фиксировалась с международных IP-адресов, но точно утверждать, что злоумышленники действовали из-за границы нельзя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские выпускники сдали ЕГЭ по химии и обществознанию.

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