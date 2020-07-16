Петербургские выпускники сдали ЕГЭ по химии и обществознанию

В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

Сегодня, 16 июля, будущие студенты вузов писали очередные экзамены.

В текущем году ЕГЭ проходит немного в другом формате. Участников рассаживают с соблюдением социальной дистанции. Экзамены несколько раз переносили из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Позднее, новые даты были утверждены окончательно, а организация сдачи тщательно прорабатывалась специалистами образовательных ведомств совместно с Роспотребнадзором.

Во время массовой сдачи экзаменов необходимо обеспечить безопасность всех участников. Однако, использовать средства защиты во время написания работы их не заставляют. Но все учителя и наблюдающие обязательно находятся в масках и перчатках. Всем входящим в учебное заведение измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком.

Сегодня в Петербурге прошел экзамен по обществознанию — он является самым массовым по выбору. На его сдачу зарегистрировалось 13 тысяч участников . Количество желающих сдать химию было гораздо меньше — 4 тысячи.

Примечательно, что сдавать экзамен по обществознанию пришли выпускники прошлых лет. К примеру, в 238 школе Адмиралтейского района таких участников было большинство. Это связано с тем, что кто-то решил сменить профессию, а кто-то просто после школы брал перерыв, чтобы определиться со своим будущим. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Свои результаты участники сегодняшних экзаменов смогут узнать через две недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Рособрнадзоре рассказали о первых итогах ЕГЭ.