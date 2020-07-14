В Рособрнадзоре рассказали о первых итогах ЕГЭ

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о предварительных итогах первых ЕГЭ, прошедших 3 июля. Результаты свидетельствуют о росте среднего балла и доли работ с высокими оценками.

В первый день выпускники сдавали ЕГЭ по географии, литературе и информатике. По результатам каждого из экзаменов наблюдается положительная динамика.

Средний тестовый балл на ЕГЭ по географии увеличился на 2,9. Доля участников, сдавших экзамены на 81-100 баллов, выросла на 4,3%. Число тех, кто не преодолел минимальный порог, напротив сократилось.

«107 человек написали [ЕГЭ по географии — прим. ред.]на сто баллов», — приводит ТАСС слова Музаева.

ЕГЭ по литературе на 100 баллов сдали в 1,5 раза больше людей, чем год назад — 1 тыс. 154. Средний балл вырос на 2,9. Минимальный порог не прошли на 1,53% меньше участников.

Результаты экзаменов по информатике, по словам Музаева, сопоставимы с прошлогодними. Средний балл и доля, преодолевших минимальный порог, остались на том же уровне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профильный ЕГЭ по математике прошел без серьезных нарушений.