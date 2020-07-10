Профильный ЕГЭ по математике прошел без серьезных нарушений

К мониторингу хода экзамена в регионах были привлечены более 1,7 тыс. федеральных общественных наблюдателей, 694 онлайн-наблюдателя и 37 федеральных экспертов. Фото: Baltphoto

К мониторингу хода экзамена в регионах были привлечены более 1,7 тыс. федеральных общественных наблюдателей, 694 онлайн-наблюдателя и 37 федеральных экспертов. Фото: Baltphoto

В пятницу, 10 июля, по всей России выпускники сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.

По данным Рособрнадзора, сдача экзамена состоялась в штатном режиме, серьезных сбоев и нарушений зарегистрировано не было. В общей сложности, на профильную математику записались свыше 392 тысяч человек, из которых 351 тысяча — одиннадцатиклассники.

Для проведения ЕГЭ организовали 5,1 тысяч пунктов, из которых 609 — в отдаленных населенных пунктах и 15 — в медицинских учреждения. В некоторых регионах экзаменационные материалы передавали участникам с помощью интернета. Результаты будут опубликованы не позднее 24 июля, минимальный порог, при котором можно подать документы в вуз, составляет 27 баллов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 и 7 июля в России прошли ЕГЭ по русскому языку.