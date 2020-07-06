В России 6 и 7 июля пройдет ЕГЭ по русскому языку

В 2020 году экзамен решено провести в течение двух дней.

Уже сегодня, 6 июля, выпускники российских школ и граждане, желающие поступить в вузы, начнут сдавать обязательный экзамен по русскому языку. Данный предмет является обязательным для поступления в любые учебные заведения, поэтому сдает его наибольшее количество человек.

Чтобы избежать большого количества людей на пунктах сдачи экзамена, принято решение провести экзамен в два дня. Сегодня сдать русский смогут более 428 тысяч граждан, а завтра, 7 июля, более 243 тысяч. Данное решение было принято в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в России. Организация всех экзаменов проходит при выполнении всех предписаний Роспотребнадзора. Для участников ЕГЭ организовывается необходимая социальная дистанция.

Получить результаты за выполненную работу по русскому языку, учащиеся смогут 20 июля, если сдают экзамен 6 июля, и 23 июля, если сдают 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Напомним, ЕГЭ в этом году в России пройдет с 29 июня по 25 июля. Свои коррективы в привычной расписание внес COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ЕГЭ по трем предметам сдали 11,6 тысяч выпускников.