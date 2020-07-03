В Петербурге ЕГЭ по трем предметам сдали 11,6 тысяч выпускников

В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

В эту пятницу экзамены сдавали по информатике, литературе и географии.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем рассказала заместитель председателя петербургского Комитета по образованию Ирина Асланян в эфире телеканала «Санкт-Петербург». В эту пятницу состоялся первый день сдачи ЕГЭ, в который сдавали информатику, литературу и географию. Желающих прийти на экзамены оказалось 11,6 тысяч человек.

Для того, чтобы обеспечить безопасность, пришлось дополнительно подготавливать пункты проведения ЕГЭ в связи с пандемией коронавируса. Асланян заверила, что «экзамен прошел в штатном режиме». При этом отмечается, что учителей не просили сдавать тесты на коронавирус, но у них просили расписку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор ввел новые ограничения для детей в связи с коронавирусом.