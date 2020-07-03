Роспотребнадзор ввел новые ограничения для детей в связи с коронавирусом

Одно из них будет актуально до 2021 года.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщили в Роспотребнадзоре. Во-первых, до 2021 года ввели запрет на проведение массовых мероприятий, в которых могли бы участвовать разные классы или группы в детских садах, школах, а также дополнительных кружках. Во-вторых, до конца текущего года детям нельзя выезжать на отдых и оздоровления в лагеря, находящиеся за пределами региона проживания.

Все эти меры введены для того, чтобы приостановить распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор озвучил требования к работе детских лагерей в Ленобласти. Для обеспечения эпидемиологической безопасности учреждения будут работать как обсерватории — дети и сотрудники лагеря в течение всей смены не будут покидать территории. Кроме того, родителям запретят посещать детей во время летнего отдыха.