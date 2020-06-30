Роспотребнадзор озвучил требования к работе детских лагерей в Ленобласти

Родителям придется оставить своих чад на всю смену без возможности навестить. Фото: pixabay.com

Родителям придется оставить своих чад на всю смену без возможности навестить. Фото: pixabay.com

В Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти разъяснили порядок работы детских оздоровительных лагерей не территории региона в условиях пандемии COVID-19.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности учреждения будут работать как обсерватории — дети и сотрудники лагеря в течение всей смены не будут покидать территории. Кроме того, родителям запретят посещать детей во время летнего отдыха.

Также в этом году существенно сократят заполняемость учреждений — детей будет вдвое меньше. В каждом лагере обязаны проводить процедуры по обеззараживанию воздуха и регулярные тестирования сотрудников на наличие коронавирусной инфекции. Кровати в комнатах должны располагаться на расстоянии не менее полутора метров для обеспечения социальной дистанции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждый четвертый лагерь Ленинградской области в этом году решил не открываться.