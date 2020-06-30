Каждый четвертый летний лагерь в Ленобласти решил остаться закрытым

Каждый четвертый летний лагерь в Ленобласти решил остаться закрытым
Для работы ДОЛ обяжут соблюдать строгие санитарные требования. Фото: lenobl.ru

Этим летом в Ленинградской области должны были открыть свои двери для детей 87 оздоровительных лагерей, однако возобновить работу решили только 65 организации.

Об этом во вторник, 30 июня, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по 47 региону, Ольга Историк. По словам главного санитарного врача, каждый четвертый лагерь решил остаться закрытым. Причины, по которым организации приняли такое решение, остаются неизвестными.

Отметим, что в областное управление Роспотребнадзора поступило 367 заявок о планируемом старте работы от детских оздоровительных лагерей. В связи с этим ведомством были разработаны требования к организациям по обеспечению санитарной безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге детские оздоровительные лагеря заработают в начале июля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть летний лагерь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор озвучил требования к работе детских лагерей в Ленобласти
Каждый четвертый летний лагерь в Ленобласти решил остаться закрытым
Переболевший коронавирусом мужчина должен помнить о риске бесплодия
В «Аэрофлоте» объяснили гигантские очереди в офис на Рубинштейна
В ДТП на КАД пострадал несовершеннолетний
На проспекте Энгельса «накрыли» подпольное казино
Ловля леща закончилась для трех рыбаков из Ленобласти уголовным делом
Стало известно о госпитализации Аниты Цой с коронавирусом