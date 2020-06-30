Каждый четвертый летний лагерь в Ленобласти решил остаться закрытым

Этим летом в Ленинградской области должны были открыть свои двери для детей 87 оздоровительных лагерей, однако возобновить работу решили только 65 организации.

Об этом во вторник, 30 июня, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по 47 региону, Ольга Историк. По словам главного санитарного врача, каждый четвертый лагерь решил остаться закрытым. Причины, по которым организации приняли такое решение, остаются неизвестными.

Отметим, что в областное управление Роспотребнадзора поступило 367 заявок о планируемом старте работы от детских оздоровительных лагерей. В связи с этим ведомством были разработаны требования к организациям по обеспечению санитарной безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге детские оздоровительные лагеря заработают в начале июля.