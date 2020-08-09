Стал известен самый малочисленный народ России

Стал известен самый малочисленный народ России
Чамалалы живут в Дагестане и Чечне. Фото: unsplash

Самым малочисленным российским народом считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне.

Об этом свидетельствуют данные медиаофиса Всероссийской перепеси населения. Как сообщает РИА Новости, во время переписи в 2010 году их насчитывалось всего 24 человека. Чамалалы относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Стоит отметить, что около 50 лет назад их численность составляла более четырех тысяч человек.

Всего на территории России живут 47 коренных малочисленных народов, около 50 тысю человек. Они проживают там же, где жили их предки, сохраняют традиции, хозяйство и промыслы. Более 65% предствителей коренных народов проживают в сельской местности.

В воскресенье, 9 августа, праздную Международный день коренных народов мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат разрешил россиянам назвать себя эльфами при переписи.

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