Росстат разрешил россиянам назвать себя эльфами при переписи

Росстат разрешил гражданам РФ называться на переписи вымышленными существами и не будет этому противостоять.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, на предыдущей переписи населения было чуть больше тысячи человек, которые идентифицировали себя как эльфов или гоблинов. По словам Смелова, на 147 млн населения это «достаточно мало людей». Замглавы ведомства отметил, что подобные явления не редкость для разных стран.

Павел Смелов также отметил, что при переписи населения важна достоверность данных. По его словам, это поможет властям составить планы развития территорий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее, в труднодоступных регионах России к переписи приступят в дату, заявленную изначально — в октябре текущего года.