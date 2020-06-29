Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

Ежегодную всероссийскую перепись населения в связи с пандемией коронавирусной инфекции решено перенести с октября 2020 года на апрель 2021-го.

Об этом в понедельник, 29 июня, заявился руководитель Росстата Павел Малков, пишет ТАСС. По информации ведомства, соответствующее постановление уже подписано правительством. Малков считает апрель следующего года достаточно комфортным сроком для успешной и качественной подготовки проведения переписи.

Глава Росстата также отметил, что к этой дате россиян смогут в спокойной обстановке подготовить к процедуре переписи населения и рассказать о ней. Тем не менее, в труднодоступных регионах России к переписи приступят в дату, заявленную изначально — в октябре текущего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин подписал постановление о продлении стимулирующих выплат медикам.