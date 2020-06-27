Мишустин подписал постановление, продлевающее выплаты медикам

Мишустин подписал постановление, продлевающее выплаты медикам
Михаил Мишустин. Фото: government.ru

Документ был подписан сегодня, 27 июня. Информация об этом появилась на сайте Кабинета министров.

Таким образом, медицинские работники, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, смогут получить дополнительные выплаты еще в июле и августе. Выплата данных средств призваны поддержать работников сферы медицины, которые сейчас стоят на передовой в борьбе с эпидемией и работают в особых условиях.

Ввести выплаты распорядился президент России Владимир Путин. Врачам, имеющим прямой контакт с пациентами с COVID-19 положены ежемесячные выплаты в размере 80 тысяч рублей, медсестрам — 50 тысяч, в младшим медработникам — 25 тысяч.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все выплаты должны производиться без задержек. Их начисление должно быть на контроле у глав субъектов РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выплаты врачам выделено 45,7 млрд рублей.

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