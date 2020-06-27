Мишустин подписал постановление, продлевающее выплаты медикам

Документ был подписан сегодня, 27 июня. Информация об этом появилась на сайте Кабинета министров.

Таким образом, медицинские работники, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, смогут получить дополнительные выплаты еще в июле и августе. Выплата данных средств призваны поддержать работников сферы медицины, которые сейчас стоят на передовой в борьбе с эпидемией и работают в особых условиях.

Ввести выплаты распорядился президент России Владимир Путин. Врачам, имеющим прямой контакт с пациентами с COVID-19 положены ежемесячные выплаты в размере 80 тысяч рублей, медсестрам — 50 тысяч, в младшим медработникам — 25 тысяч.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все выплаты должны производиться без задержек. Их начисление должно быть на контроле у глав субъектов РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выплаты врачам выделено 45,7 млрд рублей.