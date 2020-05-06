Минздрав: на выплаты врачам выделено 45,7 млрд рублей

Врачи получат деньги в срок и без вычета налогов. Фото: kremlin.ru

Врачи получат деньги в срок и без вычета налогов. Фото: kremlin.ru

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе правительственного заседания, посвященного борьбе с коронавирусом, рассказал о выплатах медикам, работающих с пациентами с COVID-19.

В среду, 6 мая, состоялось совещание под председательством президента Владимира Путина, на котором обсуждается текущая ситуация с коронавирусом в России и план поэтапных снятий ограничительных мер. В ходе заседания выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он рассказал, что на выплаты медикам, работающим в чрезвычайных обстоятельствах пандемии, направлено 45,7 миллиардов рублей. Причем выплаты врачи получат без вычета налогов. Министр также подчеркнул, что все деньги медработники получат вовремя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале заседания Владимир Путин рассказал о самочувствии Михаила Мишустина, которому диагностировали COVID-19.