Путин рассказал, что зараженный коронавирусом Мишустин идет на поправку

В среду, 6 мая, Владимир Путин провел правительственное заседание, посвященное борьбе с пандемией коронавирусной инфекции на территории России.
На совещании обсуждается тема поэтапного снятия карантинных ограничений. Однако глава государства начал свое выступление с освещения другого важного вопроса: состояния здоровья премьер-министра РФ Михаила Мишустина, у которого диагностировали коронавирус.
Президент отметил, что постоянно находится на связи с главой правительства. Сейчас состояние Мишустина оценивается как удовлетворительное, политик идет на поправку. Можно надеяться, что вскоре он вернется к работе.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у главы Министерства культуры Ольги Любимовой также выявили коронавирусную инфекцию. К счастью, заболевание проходит в легкой форме, нет необходимости в постоянном медицинском наблюдении.