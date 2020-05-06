Путин рассказал, что зараженный коронавирусом Мишустин идет на поправку

Мишустин находится в одной из государственных клиник. Фото: kremlin.ru

Мишустин находится в одной из государственных клиник. Фото: kremlin.ru

В среду, 6 мая, Владимир Путин провел правительственное заседание, посвященное борьбе с пандемией коронавирусной инфекции на территории России.

На совещании обсуждается тема поэтапного снятия карантинных ограничений. Однако глава государства начал свое выступление с освещения другого важного вопроса: состояния здоровья премьер-министра РФ Михаила Мишустина, у которого диагностировали коронавирус.

Президент отметил, что постоянно находится на связи с главой правительства. Сейчас состояние Мишустина оценивается как удовлетворительное, политик идет на поправку. Можно надеяться, что вскоре он вернется к работе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у главы Министерства культуры Ольги Любимовой также выявили коронавирусную инфекцию. К счастью, заболевание проходит в легкой форме, нет необходимости в постоянном медицинском наблюдении.