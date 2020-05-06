Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Ольга Любимова. Фото: kremlin.ru

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Её тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — приводит слова пресс-секретаря «ТАСС».

Сейчас Любимова находится дома. Работу она продолжает в удаленном режиме. Совещания проводятся посредством видеоконференции. Встречи и переговоры переведены в онлайн-формат.

В России, по данным на 6 мая, зарегистрировано 165 тыс. 929 случаев коронавируса. Страна обошла Германию и заняла пятое место по числу зараженных среди стран мира. Общее число зараженных превышает 3,7 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Он продолжает работу в удаленном режиме.

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