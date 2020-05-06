Силуанов: Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что зараженный коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.

«…и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс – сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем», — рассказал Силуанов и пожелал Мишустину скорейшего выздоровления, сообщают «Ведомости».

Напомним, премьер -министр России Михаил Мишустин рассказал о своем заболевании президенту Владимиру Путину во время видеоконференции. Премьер заявил, что он самоизолируется для избежания распространения коронавируса. Правительство продолжит свою работу, а Мишустин будет оставаться на связи.

Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. Решение о назначении Белоусова временным главой правительства принято в связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусной инфекцией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 726 850 человек. Скончались 258 295, при этом 1 241 924 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 155 370 человека, умерли 1 451. При этом 19 865 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа. По словам Мишустина, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов отнеслись к этой задаче формально.