Мишустин: некоторые губернаторы формально отнеслись к поручениям Путина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.

По словам Мишустина, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов отнеслись к этой задаче формально. В частности, он указал на вопрос обеспечения медучреждений оборудованием. На выполнение данного поручения осталось меньше недели.

«Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в России подтверждено 5 тыс. 236 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 57 тыс. 999. Скончались 513 человек, выздоровели 4 тыс. 420. В Петербурге зарегистрировано 2 тыс. 267 случаев коронавируса и 14 летальных исходов.