В России коронавирусом заразились почти 58 тысяч человек

В России коронавирусом заразились почти 58 тысяч человек
Подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

За последние сутки в России подтвердили 5 тыс. 236 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 57 тыс. 999.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса утром в среду, 22 апреля.

В столице прибавилось 2 тыс. 548 зараженных. В Московской области зарегистрирован 631 новый случай коронавируса, в Петербурге — 294, в Рязанской области — 76, в Татарстане — 75, в Ленинградской области — 41.

С начала пандемии коронавирус был обнаружен в 85 регионах России. Количество выздоровевших пациентов составляет 4 тыс. 420. Скончались 513 человек, из них 57 — за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 2,25 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. Под медицинским наблюдением по данным на 22 апреля находится 145 тыс. 797 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтверждены три новые смерти от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус пандемия россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты Петербурга рассказали о симптомах легкой и среднетяжелой формы ...
На Обуховской Обороны встали трамваи из-за ДТП с легковушками
В Ленобласти задержаны два фальшивых сотрудника ФСБ
В Выборге полицейские нашли 19 кустов конопли при расследовании дела о ...
Александр Беглов каждый день проверяется на коронавирус
Количество зараженных коронавирусом в Петербурге превысило 2,2 тысячи
В России хотят разрешить полиции вскрывать машины и оцеплять дома
В России коронавирусом заразились почти 58 тысяч человек