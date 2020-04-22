В России коронавирусом заразились почти 58 тысяч человек

За последние сутки в России подтвердили 5 тыс. 236 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 57 тыс. 999.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса утром в среду, 22 апреля.

В столице прибавилось 2 тыс. 548 зараженных. В Московской области зарегистрирован 631 новый случай коронавируса, в Петербурге — 294, в Рязанской области — 76, в Татарстане — 75, в Ленинградской области — 41.

С начала пандемии коронавирус был обнаружен в 85 регионах России. Количество выздоровевших пациентов составляет 4 тыс. 420. Скончались 513 человек, из них 57 — за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 2,25 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. Под медицинским наблюдением по данным на 22 апреля находится 145 тыс. 797 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтверждены три новые смерти от коронавируса.