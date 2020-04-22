В Петербурге подтверждены три новые смерти от коронавируса

Еще три человека скончались от коронавируса в Петербурге. Фото: unsplash.com

Еще три человека скончались от коронавируса в Петербурге. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Петербурге зарегистрированы три новые смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции утром в среду, 22 апреля.

Всего в России подтверждены 57 новых смертей. Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Москве — 38. В Московской области скончалось семь человек, в Краснодарском крае, Ингушетии и Петербурге — по трое, в Калужской области — двое. По одной смерти произошло в Калужской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Тульской и Орловской областях, Адыгее, Коми, Чеченской Республике, Ставропольском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Общее число погибших с начала пандемии в России достигло 513.

За сутки в Петербурге выявлено 294 новых случаев коронавируса, в Росиии — 5 тыс. 236. Всего заразились 57 тыс. 999 человек в 85 регионах страны. Выздоровели за весь период 4 тыс. 420 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снизился индекс самоизоляции.