На улице очень много людей: в Петербурге снизился индекс самоизоляции

Индекс самоизоляции утром в среду, 22 апреля, в Петербурге опустился до 2,8 баллов. Это означает, что на улицах города очень много людей.

С девяти вечера до шести утра Петербург пребывал в «зеленой зоне». Снижаться индекс самоизоляции начал с семи часов. К восьми на улице было много людей (3,9 балла), к десяти — стало еще больше (2,8 балла).

Несмотря на низкие показатели, Петербург занимает второе место по индексу самоизоляции среди городов-миллионников. Лидирует Москва с показателем 3,3. После Петербурга расположились Нижний Новгород, Пермь, Уфа и Воронеж.

Среди городов с населением более 500 тыс. наивысший индекс самоизоляции у Махачкалы (3.2), менее 500 тыс. — у Московского (4.0).

Индекс самоизоляции — интегрированный показатель, рассчитанный на основе сведений об использовании различных приложений и сервисов Яндекса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки на коронавирус обследовали 7 тыс. 471 человека.