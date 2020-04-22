Тесты на коронавирус за день в Петербурге сдали 7 471 человек

В Петербурге за последние сутки на коронавирус обследовали 7 тыс. 471 человека. Общее число проведенных лабораторных исследований в России достигло 2,25 млн.

На карантине в Петербурге остаются 3 тыс. 870 человек. Из них 61 размещен в обсерваторе, 525 находятся на самоизоляции, 3 тыс. 284 — контактные. Об этом сообщили в Администрации Петербурга утром в среду, 22 апреля.

Единая региональная информационно-справочная служба обработала 2 тыс. 160 звонков, поступивших по номеру 122 по вопросам, связанным с коронавирусом. Служба 112 зарегистрировала 734 обращения. О своем возвращении из другой страны доложили 14 человек.

За сутки поступило 299 заявок на волонтерскую помощь. В Петербурге аккредитацию прошли 2 тыс. 370 волонтеров. С 27 марта они выполнили 9 тыс. 85 заявок.

Выдача продуктовых наборов продолжается. Школьники и учащиеся средних профессиональных учреждений получили 498 тыс. наборов, воспитанники детских садов — 303 тыс., ученики образовательных учреждений с круглосуточном пребыванием — 4 тыс. 112.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи предсказали пик пандемии коронавируса в Петербурге на майских праздниках.