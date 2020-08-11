Берег Финского залива к 2022 году превратят в общественное пространство

Первый этап реализации проекта планируется начать в 2021 году. Второй, и заключительный, этап — в 2022 году. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Первый этап реализации проекта планируется начать в 2021 году. Второй, и заключительный, этап — в 2022 году. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Берег Финского залива на территории Красносельского района будет благоустроен и превращен в общественное пространство.

На данный момент по вопросу благоустройства Финского залива организована рабочая группа из представителей районной администрации, муниципальных образований и общественных активистов-местных жителей. Об этом рассказал глава Красносельского района Олег Фадеенко телеканалу «Санкт-Петербург» во вторник, 11 августа.

По его словам, берег залива разделят на две зоны: прогулочную и спортивную. Первая будет обустроена смотровыми площадками, последняя — зона для волейболами и баскетбола и скалодромом, с которого откроется вид на залив. Конкурс на создание проекта благоустройства набережной уже завершился, выбранная копания приступила к проектированию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Петербурга дадут возможность самостоятельно выбрать места для благоустройства.