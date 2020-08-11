В парке Сосновка продолжают обновлять наружное освещение, работы завершат к 15 октября

В парке Сосновка продолжается реконструкция наружного освещения. К середине осени там появятся 575 светодиодных светильников на 539 опорах.
Специалисты меняют устаревшие железобетонные опоры и светильники на современные антивандальные осветительные комплексы. К 15 октября новые фонари появятся на территории между улицей Витковского, улицей Жака Дюкло, проспектом Тореза, Светлановским проспектом.
Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет», уникальную конструкцию специально изготовили для парка в Выборгском районе Северной столицы.
Воздушные линии заменят кабелями.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе обновили освещение вдоль Ручьевской дороги. Новое освещение обеспечит безопасность пешеходов и водителей в темное время суток.