В парке Сосновка продолжают обновлять наружное освещение, работы завершат к 15 октября

В парке Сосновка продолжают обновлять наружное освещение, работы завершат к 15 октября
В этом году планируется установить 575 светодиодных светильников на 539 опорах. Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет»

В парке Сосновка продолжается реконструкция наружного освещения. К середине осени там появятся 575 светодиодных светильников на 539 опорах.

Специалисты меняют устаревшие железобетонные опоры и светильники на современные антивандальные осветительные комплексы. К 15 октября новые фонари появятся на территории между улицей Витковского, улицей Жака Дюкло, проспектом Тореза, Светлановским проспектом.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет», уникальную конструкцию специально изготовили для парка в Выборгском районе Северной столицы.

Воздушные линии заменят кабелями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе обновили освещение вдоль Ручьевской дороги. Новое освещение обеспечит безопасность пешеходов и водителей в темное время суток.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
наружное освещение новости спб парк сосновка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Любитель пьяной езды получил три года колонии за смертельное ДТП
Гостехнадзор Ленобласти завтра проверит водителей квадроциклов
В парке Сосновка продолжают обновлять наружное освещение, работы завершат к ...
Врезавшийся в опору моста на Неве пьяный судоводитель стал фигурантом ...
Яндекс открывает платформу для самозанятых в Петербурге
Офисный рынок Петербурга показал отрицательный результат
Петербуржцы обеспокоены возможным закрытием города на карантин с 20 сентября
Вирусологи нашли простой способ для снижения риска передачи коронавируса