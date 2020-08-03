В Красногвардейском районе обновили освещение вдоль Ручьевской дороги

Специалисты установили новое осветительное оборудование вдоль Ручьевской дороги, расположенной на северо-востоке Петербурга.

Как сообщили в подведомственном Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика», на Ручьевской дороге продолжаются работы по строительству системы освещения. На текущий момент там установлено 79 новых опор и 81 светодиодный светильник. Новое освещение обеспечит безопасность пешеходов и водителей в темное время суток.

Работы по строительству системы освещения планируется завершить этой осенью, после чего специалисты перейдут к работам по технологическому присоединению к электросетям.

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