В Красногвардейском районе обновили освещение вдоль Ручьевской дороги

В Красногвардейском районе обновили освещение вдоль Ручьевской дороги
Ручьевская дорога находится в Красногвардейском районе Петербурга. Фото: СПб ГКУ "Управление заказчика",

Специалисты установили новое осветительное оборудование вдоль Ручьевской дороги, расположенной на северо-востоке Петербурга.

Как сообщили в подведомственном Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика», на Ручьевской дороге продолжаются работы по строительству системы освещения. На текущий момент там установлено 79 новых опор и 81 светодиодный светильник. Новое освещение обеспечит безопасность пешеходов и водителей в темное время суток.

Работы по строительству системы освещения планируется завершить этой осенью, после чего специалисты перейдут к работам по технологическому присоединению к электросетям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые уличные фонари появились в парке Интернационалистов.

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