Новые уличные фонари появились в парке Интернационалистов

В Купчино занялись благоустройством парка Интернационалистов: там уже обновили уличное освещение.
Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Парк Интернационалистов уже обзавелся 262 новыми опорами и 588 светодиодными светильниками. До конца 2020 года специалисты подключат наружное освещение в парке к электросетям. Согласно планам, в парке также озеленят газоны.
Отметим, что в парк Интернационалистов является излюбленным петербуржцами местом для отдыха и занятий спортом. До парка легко добраться — мимо него проходит большое количество общественного транспорта из-за непосредственной близости двух крупных магистралей — проспекта Славы и Бухарестской улицы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проспект Энтузиастов получил новое уличное освещение.