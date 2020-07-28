Новые уличные фонари появились в парке Интернационалистов

Новые уличные фонари появились в парке Интернационалистов
Парк Интернационалистов получил новое освещение. Фото: Смольный

В Купчино занялись благоустройством парка Интернационалистов: там уже обновили уличное освещение.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Парк Интернационалистов уже обзавелся 262 новыми опорами и 588 светодиодными светильниками. До конца 2020 года специалисты подключат наружное освещение в парке к электросетям. Согласно планам, в парке также озеленят газоны.

Отметим, что в парк Интернационалистов является излюбленным петербуржцами местом для отдыха и занятий спортом. До парка легко добраться — мимо него проходит большое количество общественного транспорта из-за непосредственной близости двух крупных магистралей — проспекта Славы и Бухарестской улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проспект Энтузиастов получил новое уличное освещение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
благоустройство купчино новости спб парк интернационалистов уличное освещение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы топ-10 необычных вакансий в Петербурге
Евросоюз не откроет границы для россиян до середины августа
Петербургским «Ласточкам» добавили остановку в Орехово
«Желтый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за непогоды
Немецкие боеприпасы нашли в лесу под Петербургом
В Невском районе Петербурга появились новые трамвайные остановки
Более 19 тонн сербских и белорусских ягод поставили в Петербург за выходные
Обстоятельства повреждения банкомата в Петергофе устанавливаются