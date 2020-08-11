Все петербургские музеи продолжили работу после перерыва, связанного с COVID-19

Все площадки для досуга и культурного отдыха открыли свои двери для петербуржцев и туристов.

Возобновить деятельность учреждения смогли благодаря ослаблению коронавирусных ограничений. Эпидемиологическая обстановка постепенно налаживается, однако угроза распространения вируса никуда не исчезает, поэтому работают музеи с определенными условиями. Вход для посетителей возможен только в защитных масках. Помимо этого, желающие духовно обогатиться, должны помнить о соблюдении социальной дистанции. Максимальная заполняемость экскурсионных группах пока что остается на уровне 5 человек. Об этом сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Помимо этого, для петербуржцев вновь стали доступны общественные мероприятия. Но лишь на свежем воздухе. В августе в Петербург ждут следующие события: фестиваль «Опера всем», «Скрипка на Невском» и «Ленинградские мосты». В начале сентября (5 и 6 числа) пройдет фестиваль «Стереолето» в Севкабель-порту. Отметим, что хедлайнером мероприятия 6 сентября выступит певица Земфира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 6 июля в Петербурге открылись музеи, бассейны и бани.