С 6 июля в Петербурге откроются музеи, бассейны и бани

В экскурсионных группах должно быть не более пяти человек. Фото: Baltphoto

В экскурсионных группах должно быть не более пяти человек. Фото: Baltphoto

С понедельника, 6 июля, в Северной столице возобновят работу музеи, бани, бассейны, выставочные залы, а также фитнес-залы, расположенные не на территории торговых центров.

Кроме того, по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, отменяются ограничения на площадь торгового зала, установленные для точек розничной торговли. К счастью, уже совсем скоро можно будет вновь заниматься спортом и уделять время культурному досугу.

Однако все вышеперечисленные учреждения должны работать с учетом строгих требований Роспотребнадзора: соблюдение норм санитарной безопасности, а также использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ) в равной мере как для сотрудников, так и для посетителей. Посещение бассейнов и фитнес-центров возможно только по предварительной записи, а экскурсионные группы в музеях должны состоять не более чем из пяти человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 29 июня в Петербурге заработали летние веранды заведений.