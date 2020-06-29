С 29 июня в Петербурге сняли ряд ограничений: теперь работают веранды заведений и зоопарк

Вероятно, в ближайшее время в заведениях яблоку будет негде упасть. Фото: pixabay.cоm

Вероятно, в ближайшее время в заведениях яблоку будет негде упасть. Фото: pixabay.cоm

Жители Северной столицы наконец дождались снятия одного из наиболее чувствительных ограничений: с сегодняшнего дня возобновляют работу летние террасы ресторанов и кафе.

Отметим, что, согласно требованиям Роспотребнадзора, все сотрудники заведений должны носить защитные маски и перчатки, а расстояния между столиками на верандах должно составлять не менее полутора метров. Кроме того, с 29 июня снова принимают клиентов маникюрные салоны.

Также с этой недели молодожены вновь могут разделить торжественное событие с гостями: на церемонии могут присутствовать не более десяти человек, исключая сотрудников ЗАГСа. При этом после каждого регистрации брака помещения необходимо дезинфицировать. Наконец, петербуржцы могут навестить обитателей Ленинградского зоопарка — конечно, вооружившись масками и перчатками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свои двери для жителей и гостей Северной столицы распахнули парки и скверы.