В Петербурге открываются парки, скверы и летние кафе

В Петербурге вновь откроются для посещения парки и скверы, детские и спортивные площадки, а также летние кафе и зоопарк. Соответствующее постановление подписал губернатора города Александр Беглов.

С 28 июня в Петербурге разрешается посещать парки, сады, скверы, спортивные и детские площадки. На территории будет проводить ежедневную обязательную дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты парков пока остаются под запретом. При этом прокат спортивного инвентаря и лодок разрешен.

С понедельника, 29 июня, в городе снова начнет работать Ленинградский зоопарк, а также будет доступна торжественная регистрация брака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снятие ограничений в культурной столице продолжается. Уже совсем скоро петербуржцы и гости города смогут вновь отправиться в излюбленные места музея-заповедника, а также увидеть фонтаны. О готовности принять посетителей 3 июля сообщили представители государственного музея-заповедника «Петергоф» в официальной группе учреждения в социальной сети «Вконтакте».