Парки Петергофа вновь начнут принимать посетитей с 3 июля

Фото: vk.com/peterhof_museum
Петергоф. Фото: vk.com/peterhof_museum

Снятие ограничений в культурной столице продолжается. Уже совсем скоро петербуржцы и гости города смогут вновь отправиться в излюбленные места музея-заповедника, а также увидеть фонтаны.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов накануне внес изменения в постановление, связанное с принятыми ограничениями из-за коронавирусной инфекции. Таким образом, уже с 28 июня граждане смогут вновь посещать парки и скверы, а с 29 июня начнут работу летние кафе. Возобновит свою работу и зоопарк.

О готовности принять посетителей 3 июля сообщили представители государственного музея-заповедника «Петергоф» в официальной группе учреждения в социальной сети «Вконтакте».

Каким образом будет организована работа музея-заповедника — пока неизвестно. Информация будет уточнена несколько позже. Понятно лишь то, что посещение будет возможно с учетом соблюдения всех необходимых санитарных норм.

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