Театры Петербурга могут начать проводить спектакли уже в сентябре

В Северной столице проводят подготовительные мероприятия, которые позволят театральному сезону стартовать в самом начале осени.

Ограничительные меры продолжают снимать местные власти. Во всю работают музеи, а на свежем воздухе вновь можно проводить мероприятия. Однако, кинотеатры и театры до сих пор закрыты. Если судьба первых пока еще неизвестна, то вторые культурные учреждения распахнут свои двери уже в сентябре.

Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко рассказал, что представители театров готовятся к возобновлению деятельности, проводят репетиции и подготавливают репертуар. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что работа будет возможна лишь при соблюдении определенных норм безопасности, ведь эпидемия коронавируса хоть и ослабла, но пока никуда не делась. Для всех посетителей времяпрепровождение сделают максимально безопасным. Все театры будут следовать необходимым предписаниям Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на фоне пандемии приобретают популярность автокинотеатры.