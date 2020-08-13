По рекам и каналам Петербурга запустят пассажирские электросудна

Одной из основных целей реализации Концепции является создание зарядной инфраструктуры для судов на электротяге. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

Одной из основных целей реализации Концепции является создание зарядной инфраструктуры для судов на электротяге. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

По водным маршрутам Северной столицы поплывут суда на электричестве. На таком катамаране Ecovolt прошло выездное совещание.

Встреча состоялась в четверг, 13 августа. На электрокатамаране вице-губернатору города Максиму Соколову представили концепцию внедрения пассажирских судов на электродвигателе.

Как сообщила пресс-служба администрации города, концепцию разработали дирекция по развитию транспортной системы города и Ленобласти и ООО «НПК «Морсвязьавтоматика». Одна из задач — обеспечить суда зарядной инфраструктурой. Планируется создать 16 береговых и плавучих зарядных станций мощностью от 150 до 2 мВт с подключением к сетям электроснабжения.

Государство поддержит суда типов Cityvolt, Ecovolt, Ecocruise. Их производители получат субсидии из федеральной казны, бессрочное обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога. Кроме того, электроэнергию будут отпускать по льготным ценам.

Вице-губернатор города поддержал предложенную концепцию. Он отметил, что правительство Петербурга будет помогать воплощать ее в жизнь.

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