В Петербурге проведут реорганизацию предприятий отвечающих за уборку дорог

Комитет по благоустройству сменит названия и статус государственных предприятий, ставших участникам прошлогоднего «снежного картеля».

Реорганизация коснется следующих государственных унитарных предприятий (ГУДП): «Центр», «Путь», «Курортное» и «Петродворцовое». Отныне они примут статус государственных бюджетных учреждений и обретут единое название, отличающее их друг от друга исключительно нумерацией. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на проект постановления городского комитета по благоустройству.

Некоторые из вышеперечисленных предприятий владеют не самой лучшей репутацией из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей по уборке улиц. Помимо этого, они были «засвечены» в нарушении закона о конкуренции в зимой 2018-2019 года.

После внесения изменений, «Центр» станет называться «Автомобильные дороги», «Путь» изменит свое название на аналогичное, но к нему добавится №2, а «Курортное» и Петродворцовое» станут «Автомобильными дорогами» №3 и №4, соответственно.

Обязанности у предприятий останутся те же — уборка снега и распределение на различных участках необходимых реагентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга выделили 2 млрд рублей на благоустройство города.