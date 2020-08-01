Власти Петербурга выделили 2 млрд рублей на благоустройство города

В городе запланировано много работы по благоустройству. Фото: pixabay.com

В городе запланировано много работы по благоустройству. Фото: pixabay.com

До конца 2020 года приведут в порядок 12 общественных пространств и 208 дворов.

Власти Санкт-Петербурга в 2020 году на благоустройство города направили 2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В комитете по благоустройству заверили, что в ближайшие месяцы приведут в порядок 12 общественных пространств и 208 дворов. До конца текущего года преобразится бульвар на Турку, сквер на Гастелло, Бестужеский сади и другие объекты. Таким образом, будет реализован федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Вице-губернатор Николай Бондаренко напомнил, что необходимо следить за качеством проводимых работ и потребовал взять этот вопрос под особый контроль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дворы благоустроят в четырех районах Петербурга.